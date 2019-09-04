وقالت شركة هواوي، الثلاثاء، إن الحكومة الأميركية تستخدم نفوذها القضائي والإداري، إضافة إلى وسائل أخرى، لتعطيل أعمال الشركة وأعمال شركائها، وفق ما نقلت "رويترز".

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمره الصحفي اليومي "هذا السلوك ليس فقط مشينا، بل إنه غير أخلاقي أيضا".

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن توقف الضغط "غير المنطقي" على الشركات الصينية، وأن تتيح، بدلا من ذلك، بيئة بلا تمييز لعملياتها.

ووسط حرب تجارية مع الصين، وضعت واشنطن هواوي، ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، على "قائمة الكيانات" المحظورة، في خطوة تمنع الشركة الصينية من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية دون موافقة الحكومة الأميركية، لاسيما تطبيقات غوغل وخدمات أجهزة الأندرويد.