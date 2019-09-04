ومن المشكلات الصحية المترتبة على مرض ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال لا الحصر، النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا للإحصائيات فإن ربع سكان بريطانيا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والأمر نفسه ينطبق على كثير من دول العالم.

الغريب في الأمر أنه ليس هناك سبب واضح للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، لكن هناك عوامل معينة يمكن أن تعمل على زيادة خطر الإصابة به، مثل التقدم بالعمر، وزيادة الوزن، والوراثة، وتناول الكثير من الملح، وقلة استهلاك الفواكه والخضراوات، والانفعال، وتناول الكثير من الكحول والقهوة، والتدخين، وقلة النوم، وذلك وفق "هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

ولكي يتمكن المرء، الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، من خفض الأعراض، يمكنه أن يجري تغييرا في نظامه الغذائي، أو، بشكل عام، اتباع نظام غذائي صحي، كما أفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأفادت دراسة علمية نشرت في مجلة "علوم الأغذية والتغذية" بأن شرب عصير الطماطم، غير المملح، يمكن أن يقلل الأعراض.

وفي الدراسة، طلب من 184 من الذكور و297 من الإناث تناول كميات كبيرة نسبيا من عصير الطماطم غير المملح طوال العام.

وفي نهاية الدراسة، تبين أن ضغط الدم عند هؤلاء انخفض لدى 94 مشاركا ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج، أو ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.

وانخفض ضغط الدم الانقباضي من متوسط 141.2 إلى 137.0 ملم زئبق، وانخفض ضغط الدم الانبساطي من معدل 83.3 إلى 80.9 ملم زئبق.

وبحسب الدراسة، فقد كانت هذه الآثار المفيدة مماثلة بين الرجال والنساء والفئات العمرية المختلفة.

وكتب مؤلفو الدراسة يقولون "على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتج الطماطم على علامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام، وعلى فئة عمرية واسعة".

ومن بين الطرق الأخرى لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو لخفضه، تقليل كمية استهلاك الكافيين والحصول على 6 ساعات من النوم على الأقل.

وإلى جانب عصير الطماطم، فإن تقليل الكحول قد يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة، كما ذكرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية.