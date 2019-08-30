وأفادت الأنباء أنه تم العثور على جمجمة الماموث مع الفك السفلي لها في الحفريات التي كانت تجري على شاطئ سد يامولا، في مقاطعة قيصري بوسط تركيا.

وأشارت التقارير إلى أن تاريخ جمجمة الماموث يعود إلى أكثر من 7.5 ملايين سنة، وأنه ينتمي إلى فصيلة "كورولوفودون"، بحسب ما نقل موقع أحوال التركي عن وكالة الأنباء التركية "دي أتش إيه".

وقال عمدة قيصري ميمدوح بويوكليش للصحفيين إن الحفرية التي تم كشف النقاب عنها هذا الأسبوع تعتبر أول اكتشاف سليم لجزء كبير من الحيوان المنقرض منذ ملايين السنين.

وأضاف أن هذه هي "المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها العثور على الجمجمة، التي طولها 2.7 متر، والفك السفلي في قطعة واحدة".

وأفاد التقارير أن موقع الحفريات في قيصري قد طور علميات بحث وتنقيب وحفريات عملاقة أخرى، ومن المتوقع أن يستمر العمل في الموقع لمدة 30 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء عن عالم الآثار في جامعة هاسي بيرم فيلي في أنقرة، أوكشان باش أوغلو، قوله "يريد العلماء من ألمانيا وفنلندا القدوم إلى قيصري لرؤية الحفريات التي اكتشفناها في الحفريات"، مضيفا أنه "يبدو أن هذه المنطقة تحمل الكثير من المفاجآت المقبلة".