وكان من المقرر أن يحصل الالتحام في الساعة 05:30 بتوقيت غرينتيش، لكن العملية فشلت، واضطرت المركبة إلى إعادة تشغيل المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وفقا للوكالات.

وانقطع البث المباشر على موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عندما كانت "سويوز" على بعد 100 متر من المحطة.

وأقلع الروبوت "فيودور" الذي يحمل رمز التعريف "سكايبوت إف 850" في صاروخ "سويوز" أطلق عند الساعة 6:38 بتوقيت موسكو (3:38 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور في كازاخستان.

ويبلغ طول هذا الروبوت الفضي الذي يكتسي ملامح بشرية 1:80 متر، وهو يزن حوالى 160 كيلوغراما. وله حساب في كل من "إنستغرام" و"تويتر" يستعرض فيه نشاطاته اليومية، مثل تعلمه طريقة فتح زجاجة مياه.

و"فيودور" اسم روسي تقليدي لكن الاسم المقابل له في الإنجليزية "فيودور" يشكل أيضا اختصارا لعبارة "فاينل إكسبريمنتال ديمونسترايشن أوبجيكت ريسيرتش"، أي النسخة التجريبية الأخيرة من منتج موضع بحث.

وكان من المفترض أن ينفذ الروبوت مهمات مختلفة في محطة الفضاء الدولية تحت إشراف الرائد الروسي ألكساندر سكفورتسوف الذي انضمّ إلى طاقم المحطة الشهر الماضي.