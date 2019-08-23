وجاء هذا الموقف من خبراء من منظمة الصحة العالمية لدى الكشف عن نتائج تحليل استمر 3 أعوام للجهود العالمية لمكافحة الملاريا.

وأورد الخبراء أن القضاء على المرض، الذي ينقله البعوض "قابل للتنفيذ"، لكن يتعذر حتى الآن تحديد التكلفة اللازمة لتحقيق ذلك أو تحديد موعد مستهدف لذلك.

وقال بيدرو ألونسو، مدير برنامج المنظمة العالمي لمكافحة الملاريا، إن وضع أهداف غير واقعية بتكاليف ومواعيد غير معلومة قد يؤدي إلى "إحباط وردود فعل عكسية"، ولذلك يجب أن يركز العالم أولا على تطوير أدوية ولقاحات ومبيدات حشرية جديدة للسيطرة على حالات الإصابة والوفاة بالملاريا.

وقال لصحفيين في إفادة عير الهاتف "من غير المرجح أن نتمكن بالأدوات التي في أيدينا اليوم من القضاء على المرض... ينبغي التأكيد على العودة للمسار الصحيح".

وبعد عقد أو نحو ذلك من الانخفاض الملحوظ في أعداد حالات الإصابة والوفاة بالملاريا، تظهر أحدث بيانات المنظمة أن التقدم في طريقه للتوقف.

وأصابت الملاريا قرابة 219 مليون شخص عام 2017 توفي نحو 435 ألفا منهم، والغالبية العظمى منهم رضع وأطفال في أفقر مناطق أفريقيا.

ولا يمثل ذلك تغيرا يذكر عن عام 2016، لكن أعداد حالات الإصابة بالملاريا في العالم سبق وأن تراجعت من 239 مليونحالة في عام 2010 إلى 214 مليونا في عام 2015، وتراجعت حالات الوفاة من 607 آلاف إلى نحو 500 ألف من عام 2010 حتى عام 2013.