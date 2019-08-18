ويوضح موقع "ديجيتال ترندس"، أنه حينما يواجهك هذا الخلل، فإن أول ما يتعين القيام به، هو البحث عن التطبيقات، التي لم تعد تعمل ثم القيام بإغلاقها على الفور.

ويمكن إغلاق هذه التطبيقات "المتعثرة" من خلال الضغط على زر (Ctrl)، في مرحلة أولى، ثم الضغط على رمز التطبيق على شاشة حاسب "ماك".

وفي طريقة أخرى، يتعين عليك أن تضغط على هذه الأزرار في لوحة المفاتيح "Opt+Cmd+Esc"، وعندها، ستظهر نافذة تتيح لك أن تقوم بإغلاق التطبيقات، التي أدت إلى تلكؤ الجهاز.

وإذا أردت أن تسلك منحى آخر، فبوسعك أن تلجأ إلى ما يسميه الخبراء بـ"إعادة تعيين وحدة التحكم في إدارة النظام"، لأن هذا الجزء هو المسؤول عن كل ما في الجهاز؛ بدءا من البطارية ووصولا إلى لوحة المفاتيح.

ويقول الخبراء إنه في حال كان جهاز "ماك" لا يستجيب فمن الوارد بقوة أن يكون ذلك بسبب حاجة هذه الوحدة إلى عملة إعادة تعيين أو "Reset".

وبما أن ذاكرة حاسب "ماك" تضم جزأين صغيرين وأساسيين يسميان "PRAM" و"NVRAM"، فإنه حينما يقع خللٌ في واحد منهما، يرتبك جهاز "ماك" ويصبح غير متجاوب مع المستخدم. وفي هذه الحالة، عليك بأن تقوم بإعادة تعيين الجزأين.

وتجري عملية إعادة تعيين هذين الجزأين من الذاكرة من خلال إغلاق الجهاز، ثم إعادة تشغيله بشكل مباشر، لكن شريطة أن تضغط مباشرة على هذه الأزرار لمدة 20 ثانية بالضبط "Opt+Cmd+P+R".

وربما ستفاجأ وأنت تضغط على هذه الأزرار، بأن الجهاز قد أُغلق، ومع ذلك، عليك أن تواصل الضغط على الأزرار المذكورة، طيلة الثواني العشرين المحددة.

وإذا أردت من جهاز "ماك" أن يفحص نفسه بنفسه ويرشدك إلى مكمن الخلل، فالجدير بك هو أن تشغل "وضع الأمان" أو (Safe Mode)؛ لأنه يساعد على تحديد المشاكل ويقوم بحلها، فضلا عن فحص واختبار العمل في كل منصة من منصات الجهاز، وفي نهاية المطاف، ستكتشف السبب الذي جعل الجهاز غير متجاوب.

وهذا الوضع ليس الخيار الوحيد لفحص الخلل في الجهاز الذي لم يعد يستجيب، بل هناك أيضا ما يعرف باختبار فحص "أبل" أو (APPLE DIAGNOSTIC TEST)، لكن قبل القيام بهذا، عليك بفصل كافة الأجهزة المرتبطة بـ"ماك"، ولا تُبق سوى لوحة المفاتيح والفأرة "ماوس"، وكابل الكهرباء، وبعد هذا، قُم بإغلاق الجهاز.

وفي مرحلة موالية، شغل الجهاز، ثم اضغط بشكل متواصل على زر "D"، وبعدئذ، ستظهر لك نافذة تسأل عن اللغة التي تفضل استخدامها، وعقب ذلك، سيبدأ البحث عن الخلل، ولن تستغرق العملية سوى دقائق قليلة.

وعند انتهاء عملية فحص الجهاز، ستجد أمامك قائمة بالمشاكل التي أدت إلى عدم تفاعل الجهاز، كما ستجد أمامك قائمة من الخيارات التي يمكن اللجوء إليها، لأجل إنهاء حالة "عدم الاستجابة" التي أزعجك ولم تدعك تعمل بالصورة المطلوبة.

وفي حال لم تُجْد هذه الخيارات نفعا، فإن آخر حل هو أن تأخذ الجهاز إلى متجر تابع لشركة "أبل" أو محل مرخص من الشركة، وعندها، ستحصل على التشخيص الأدق لما يحصل في جهازك من اضطراب.