وهذه المرة سيكون وقت الراحة في ما يمكن وصفه فعلا بـ"السرير الذكي"، من تصميم شركة "هاي إنتريورز"، لأنه يمنح كل مزايا الذكاء الصناعي للنوم والترفيه.

ويعد "الجيل الثاني من السرير الذكي"، الذي صممه المهندس المعماري الإيطالي فابيو فينيلا، مثاليا لألعاب الفيديو، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية.

ويأتي هذا السرير الذكي مزودا بجهاز عرض عالي الدقة، وشاشة "مسرح" بحجم 70 بوصة ونظام صوت مدمج ومكبرات صوت غير مرئية.

ووفقا للشركة فإن تصميم الأسرة الذكية مثل "هاي-كان" و"هاي بد" الجديد أشبه بشرنقة عصرية مجهزة بأحدث التقنيات للمراقبة والترفيه والصحة التي تعمل بشكل متزامن وبسلاسة مع الأجهزة الذكية في المنزل الذكي.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي السرير الذكي أيضا على العديد من المزايا، مثل إضاءة قابلة للتعتيم والتحكم بها، وقاعدة قابلة للضبط، وستائر تعتيم آلية، وقدرات التحكم بواسطة الصوت، وقدرات اتصال لاسلكي واي فاي مدمجة.

ويقول المصممون إن هذه المزايا متفاعلة بحيث يمكن ضمان حصول المستخدم على راحة أفضل.

ولا يقتصر الأمر على كل تلك المزايا، فالسرير الذكي هذا، بحسب المصممين، يراقب أيضا تحركات المستخدم، ويقوم تلقائيا بضبط درجة الحرارة وفقا لتفضيلاته.

وتبدأ "خدمة المستخدم الشخصية" في السرير عند الاستيقاظ مباشرة، بما في ذلك الساعة الذكية وتحديثات الطقس ومعلومات حركة المرور.

من أجل الوعي الصحي، تم تزويد السرير أيضا بشاشات قياس حيوية يمكنها تتبع وزن المستخدم.

وقال مؤسسا هاي إنتريورز، إيفان وجيان تالاريكو "إننا نحلم بعالم تستمع فيه مساحة معيشتنا إلينا أكثر فأكثر، بحيث تكون المفتاح لرفاهيتنا، لتصبح جهازنا الذكي التالي والأخير".

غير أن هذه الرفاهية العالية ليست من دون ثمن، إذ لا يقل سعر السرير الذكي هذا عن 13800 دولار، ورغم أنه متاح حاليا للطلب المسبق، فإنه لن يكون متاحا للبيع المباشر قبل العام المقبل.