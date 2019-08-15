وتجاوز حجم المكالمات الصوتية خلال موسم الحج 309 مليون مكالمة، فيما تجاوز حجم استهلاك البيانات خلال كامل الموسم 32.5 ألف تيرابايت بزيادة قدرها 26% عن العام الفترة المماثلة في العام الماضي.

ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية عن عبد العزيز الرويس، محافظ هيئة الاتصالات السعودية، بأن سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل في مكة المكرمة بلغت 44.83 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة بلغت 69% مقارنةً بالعام الماضي، فيما وصلت سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل في المدينة المنورة 48.14 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة 54% مقارنةً بالعام الماضي.

ويعزى ذلك نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة لشبكات الاتصالات وزيادة سعاته، بالإضافة إلى زيادة في مجموع النطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات بنسبة 140%.

وكانت قد أطلقت هيئة الاتصالات العديد من الفرق الميدانية المتخصصة والمزودة بالإمكانات التقنية لتوظيفها في خدمة زوار الحرمين الشريفين من خلال الإشراف والمتابعة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية.