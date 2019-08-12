فقد قالت شركة "تشيك بوينت" التي تعني بأمن الأجهزة الإلكترونية، التي اختارتها مؤسسة "أبل إنسايدر"، إنها تمكنت من إيجاد طريقة لاختراق كل أجهزة آيفون وآيباد، التي تعمل بأنظمة التشغيل الخاصة بشركة أبل بدءا من "الثامن" (iOS 8) وصولا إلى الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل الثالث عشر (iOS 13)، وهو أحدث الإصدارات.

وهذا يعني أن التحذير يغطي 8 أعوام من أجهزة آيفون وآيباد من أبل، ويشمل نحو 1.4 مليار مستخدم (بحسب تصريح للرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك) لأجهزة تعمل بواسطة أنظمة التشغيل المقصودة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فهذا أمر مقلق لأصحاب جميع تلك الأجهزة، وفقا لما ذكره موقع فوربس الإخباري.

وما اكتشفته "تشيك بوينت" هو أنه يمكن استغلال تطبيق "سجل أرقام الهواتف" أو "جهات الاتصال" المضمن في نظام التشغيل iOS باستخدام قاعدة بيانات "أس كيو لايت" المتوافقة مع معايير الصناعة، بحيث يمكن لأي عملية بحث في هذا التطبيق خداع الجهاز، لتشغيل برمجية ضارة قادرة على سرقة بيانات المستخدم وكلمات المرور.

وقالت تشيك بوينت إن "أس كيو لايت هو محرك قاعدة البيانات الأكثر انتشارا في العالم.. وهو متوفر في كل نظام تشغيل، وكمبيوتر مكتبي وهاتف محمول. وتعد أنظمة التشغيل ويندوز 10 وماك أو أس وآي أو أس وكروم وسفاري وفايرفوكس وأندرويد برامج مستخدمة شائعة لبرنامج أس كيو لايت".

وبحسب تشيك بوينت فإن الصدمة الحقيقية تكن في سبب وجود ثغرة أمنية في تطبيق "جهات الاتصال" في المقام الأول، وهو يستفيد من الأخطاء المعروفة التي فشلت أبل في إصلاحها طوال 4 سنوات.