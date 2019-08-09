وأوردت شركة هواوي "تكنولوجيز ليمتد"، ثاني أكبر علامة تجارية عالمية للهواتف الذكية، أن أول هاتف يستخدم نظام تشغيل "هارموني أو إس" سيصدر يوم السبت تحت علامة "أونور" الخاصة بها.

في غضون ذلك، صرح ريتشارد يو، رئيس وحدة المستهلك في هواوي، بأن الشركة تريد استخدام أندرويد لكن يمكنها "التبديل على الفور" إلى "هارموني أو إس" إذا فقدت إمكانية الوصول إلى النظام الأميركي المستخدم على نطاق واسع.

وتكرر واشنطن أن هواوي تمثل تهديدًا أمنيًا، وهو اتهام تنفيه الشركة، وفرضت قيودًا على وصولها إلى التكنولوجيا الأميركية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير تقنية أن هذا النظام جرى تصممه بنظام نواة حتى يكون ملائما للذكاء الصناعي، ويستطيع العمل في أكثر من منصة على الإنترنت.