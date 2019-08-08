ويعتقد كثير من المستخدمين أن الاختلاف بين الطرازين يقتصر على التصميم فحسب، حيث أن نسخة الـ"بلس" أكبر قليلا من ناحية الحجم، لكن موقع "آندرويد أثوريتي" التقني كشف عددا من الاختلافات التقنية العديدة.

ومن ميزات هاتف "غلاكسي نوت 10"، أنه يدعم ذاكرة وصول عشوائية تتراوح بين 8-12 غيغابايت.

أما مساحة التخزين فتصل إلى 256 غيغابايت، ويبلغ قياس الشاشة 6.3 إنشات، وبتركيز يصل إلى 401 بكسل لكل إنش.

ويدعم الهاتف معالجا ثماني النوى من نوع "كوالكوم سناب دراغون 855"، في حين أنه زوّد بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 و12و12ميغابكسل، وواحدة أمامية بدقة 10 ميغابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد باي"، ويدمج بطارية 3500 ميلي أمبير/ ساعة، علما أن سعره يبدأ من 949 دولار أميركي، ويتوفر بألوان هي الأزرق والأبيض والأسود.

أما هاتف "غلاكسي نوت 10 بلس" فيتميز بذاكرة وصول عشوائية 12 غيغابايت، في حين تتراوح سعته التخزينية بين 512 و256 غيغابايت.

وفيما يتعلق بالمعالج المعتمد في الهاتف فهو ثماني النوى من نوع "كوالكوم سناب دراغون 855".

ويبلغ قياس الشاشة 6.8 إنشات، وبتركيز يصل إلى 498 بكسل لكل إنش.

أما نظام التصوير في الهاتف فيتألف من كاميرتين، خلفية رباعية بدقة تتراوح بين 12-16 ميغابكسل، وأمامية بدقة 10 ميغابكسل.

وبالنسبة للألوان التي يتوفر بها الهاتف الذي يبدأ سعره من 1099 دولار فهي الأبيض والأسود والأزرق.

ودمجت "سامسونغ" في هذا الهاتف بطارية سعة 4300 ميلي أمبير/ ساعة، علما أنه يدعم تقنية التعرف على البصمة والوجه.