ويبحث التقرير في كيفية تفاعل ظاهرة الاحتباس الحراري والأرض في حلقة مفرغة.

يؤدي التغير المناخي - الذي يسببه الإنسان - إلى تدهور الأرض بشكل كبير، في حين أن الطريقة التي يستخدم بها الناس الأرض تزيد الاحترار العالمي سوءاً.

وذكر التقرير، الصادر الخميس، أن هذا المزيج يجعل الطعام بالفعل أغلى ثمناً وأكثر ندرة.

لكن علماء يقولون إنه إذا غير الناس الطريقة التي يأكلون بها، وزرعوا الطعام، وأداروا الغابات، فقد يساعد ذلك على إنقاذ الكوكب من مستقبل أكثر حرارة.

وترتفع حرارة اليابسة، التي لا تمثل سوى 30% من الكرة الأرضية، بمعدل ضعف سرعة ارتفاع حرارة الكوكب ككل.