ولكن ما حقيقة ما يجري، وفقا لهذا الفيديو الذي نشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري؟ وكيف يختفي الشارع بما فيه من مركبات وحركة مرور بهذه البساطة؟ وهل يمكنك معرفة ما يجري؟

فقد قام البريطاني دانيل داتش بمشاركة لقطة الفيديو "المخيفة والمحيرة" هذه على تويتر، حيث تتجه السيارات والدراجات النارية على تقاطع في مكان ما، لم يتم تحديده، إلى المجهول، فلا هي تسقط من على الجسر ولا تظهر من أي جهة أخرى بعد أن تتحول يسارا.

ونشر دانيال اللقطات على حسابه في تويتر، وكتب معلقا "نعم.. الطريق بما فيه يختفي بكل بساطة".

وبمجرد نشره، حققت اللقطات أكثر من 384 ألف مشاهدة، حتى اليوم، وصاحبها آلاف التعليقات وإعادة التغريدة التي تكشف عن كم هائل من الإرباك إلى حد أن أحدهم ذهب إلى القول إن المكان في اللقطات ما هو إلا "مثلث برمودا".

لكن آخرين قالوا إن الأمر لا يخلو من وهم بصري، وأن الفيديو التقط من مكان مرتفع وبزاوية معينة، لما يبدو أنه نهر فوقه جسر.

وقال آخرون أن "النهر والجسر فوقه" هما في الواقع سقف متسخ مع حافة مرتفعة تطل على الطريق.

على أي حال، من أبرز التعليقات على الفيديو المحير، أن أحد المتابعين كتب معلقا "يا إلهي إنه مثلث برمودا!"

وأضاف متابع آخر مرتبكا ومستغربا "ما زلت أحك رأسي!"، بينما تساءل أحدهم: "كيف يمكن ذلك؟"

في مكان آخر اعترف أحدهم بأنه يقرأ التعليقات محاولا العثور على إجابة لما شاهده في الفيديو الغريب.

وقال أحدهم: "المنطق يقول إنه مستحيل! خدعة سحرية؟ وهم؟ وظيفة في الكاميرا؟ الأمر مربك حقا!"

وسأل آخر "كيف يمكن أن يحدث هذا؟" بينما قال أحدهم "لقد استغرقني ذلك وقتا أطول مما يجب.. إنني أعترف بذلك".

وانقسم المتابعون على تويتر بين أولئك الذين لم يتمكنوا من معرفة الإجابة ورؤيتها، وأولئك الذين تمكنوا من اكتشاف الوهم على الفور.

أحد المتابعين نجح في كشف الأمر فقال موضحا "إن التصوير تم من سطح أحد المباني، فالأوساخ الموجودة أسفل الجدار تخلق الوهم (إلى جانب المنظور) بأنه جسر فوق نهر".

وقال متابع آخر إنه تم تصوير الفيديو من على سطح شرفة، حيث يعطي تراكم الماء والأوساخ مظهر النهر بينما يظهر جدار الشرقة (التراس) كجسر.

وقال "يمكن أن ترى بوضوح أن هناك شارعا على الجانب الأيمن خلف السيارة البيضاء في موقف السيارات، وبما أن الفيديو أخذ من زاوية تعمي المكان الرئيسي وبداية الشارع، لذلك يبدو كما لو الطريق يختفي، يمكنني عمل مقاطع الفيديو نفسها.. كيف لا يمكن للناس أن يروا أنها خدعة بصرية من شرفة؟"

وكتب ثالث يشرح الأمر بمزيد من التفصيل والإيضاح "في هذا الفيديو، تسير المركبات في اتجاه اليسار.. يبدو جدار المنزل وكأنه جسر يعلو نهرا، ولكن لا يتضح ذلك للوهلة الأولى، بينما يتم تركيز النظر على المركبات أسفل البنية وهي تتجه إلى الطريق الأيسر".