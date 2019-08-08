وقد بدأ النشاط في جبل أساما، أحد أكثر براكين البلاد نشاطاً ليلاً، قاذفاً الرماد والدخان على ارتفاع ألفي متر تقريبا في الأجواء.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية على الفور مستوى الإنذار إلى 3 من سلم يحوي خمس درجات، مما يعني منع الاقتراب على مسافة أربعة كيلومترات من البركان.

فقد يتسبب البركان بسقوط صخور وبغيوم ساخنة تحوي الغازات البركانية في قطر قدره أربعة كيلومترات حول فوهة البركان، على ما حذرت الوكالة.

وأضافت أن البلدات القريبة من البركان قد تتأثر أيضاً بسقوط حجارة أصغر حجماً وبالرماد بحسب اتجاه الرياح.

وقد أجلي عدد من الأشخاص كانوا يخيمون على مسافة قريبة إلى مركز إيواء حيث أمضوا الليل.

ولا يزال البركان يقذف الغازات البركانية صباح الخميس لكن عند مستوى "طبيعي"، على ما أفاد مسؤول في الهيئة لوكالة "فرانس برس".