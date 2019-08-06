وتقدمت "شاومي" وفق تقرير نشره موقع "آندرويد أثوريتي"، ببراءة اختراع خاصة بهذا الهاتف المستقبلي للمكتب العالمي للملكية الفكرية.

ووفق الموقع المتخصص بالأخبار التقنية فإن الهاتف مزود بوحدة خلايا شمسية صغيرة الحجم على الجهة الخلفية منه.

وطبقا للصور التي نشرها الموقع، فإن الهاتف المرتقب لن يكون أكبر حجما من الهواتف العادية المتوفرة حاليا في الأسواق.