وكشفت صحيفة "غلوبال تايمز" التابعة لحكومة الصين، عددا من تفاصيل هذا البرنامج الذي تراهن عليه "هواوي" من أجل تقليل اعتمادها على المصادر الخارجية.

ويرتقب أن تقوم "هواوي" بعرض نظام التشغيل الجديد في مؤتمر خاص بمطوري الويب في مدينة دونغوان الصينية، في 9 من أغسطس الجاري.

وأوردت الصحيفة الصينية أن النظام الجديد سيعمل أيضا على التلفزيونات الذكية، وقارن بعض الخبراء "هونغ مينغ أو إس"، بنظام "فوشسيا" التي طورته غوغل في وقت سابق وهو برنامج تجريبي.

وأضافت أن هذا النظام جرى تصممه بنظام نواة حتى يكون ملائما للذكاء الصناعي، ويستطيع العمل في أكثر من منصة على الإنترنت.

وقالت "غلوبال تايمز"، إن الهاتف الجديد الذي سيجري طرحه بنظام التشغيل "Hongmeng OS" تم تجريبه وأظهر أداءً جيدا.

ومن المرتقب أن يُطرح هذا الجهاز إلى جانب هاتف "هواوي ميت 30 برو"، في وقت لاحق من العام الجاري، وسيستهدف المُنتج الفئة المتوسطة من الزبائن، بسعر مناسب لا يتجاوز 288 دولار.

وتعرضت الشركة لخسائر في الآونة الأخيرة، وبدا مستقبلها مشوبا بالغموض، بعدما حظر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على بلاده بيع منتجات التقنية إلى الصين، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وفي وقت لاحق، تراجع ترامب عن هذا الحظر، عقب لقاء مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين، التي أقيمت في اليابان.