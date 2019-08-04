وأدهش فرانكي زاباتا الحشود التي كانت تحتفل بيوم الباستيل في فرنسا في 14 يوليو تموز إذ حلق فوق العرض العسكري في باريس باستخدام اللوح مما أكسبه لقب الجندي الطائر.

وقال زاباتا إنه أدخل تغييرات على ترتيبات التزود بالوقود ليعطي نفسه أفضل فرصة لعبور المانش بنجاح هذه المرة.

وقال في مؤتمر صحفي خارج ميناء كاليه شمال البلاد "أريد أن أنجح هذه المرة.. غيرنا القارب وأخذنا قاربا أكبر وبنينا عليه منصة أكبر".

وسيحمل زاباتا في حقيبة ظهره ما يكفي من الكيروسين لدفع اللوح للطيران به لنحو عشر دقائق ثم التزود بالوقود لاستكمال الجزء الثاني من رحلته. وقام بمحاولته الأولى في 25 يوليو تموز.

ومن المتوقع أن يحلق من فرنسا في حدود الساعة 0600 بتوقيت غرينتش نحو قارب التزود بالوقود الذي يقع في منتصف المسافة من الضفة الأخرى لمضيق دوفر الذي يبلغ اتساعه 35 كيلومترا.

وزاباتا المحترف في استخدام ألواح التزلج المائية يوجه اللوح الطائر بالميل للأمام والخلف ويتحكم في سرعته وارتفاعه بمخنق. ويمكن للوح الطيران بسرعة 140 كيلومترا في الساعة وقوته 1500 حصان.

وقال زاباتا للصحفيين "أتمنى أن أراكم في إنجلترا في مؤتمر صحفي آخر" متمنيا ألا يسقط في الماء مثل المرة السابقة.