وفي وقت سابق من يونيو الجاري، نشرت "غوغل" صورة رسمية لهاتف "بيكسل 4"، ثم نشرت مقطع فيديو لتوضيح مزايا الجهاز.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن أهم هذه المزايا، يكمن في دعم تقنية التعرف إلى الوجه على غرار هواتف آيفون، فضلا عن إضافة مستشعرات جديدة.

وتراهن غوغل على نجاح سلسلة هواتف "بيكسل 4"، بشكل كبير، لأن السلسلة السابقة Pixel 3 لم تحقق النجاح المأمول، رغم كاميراتها التي وصفت بالاستثنائية.

وبفضل الميزة الأولى، بوسع المستخدمين أن يتحكموا بالهاتف دون لمس الشاشة باستخدام إيماءات اليد فقط، وذلك من خلال رادار استشعار الحركة الذي يُسمى (سولي) Soli.

ويستشعر هذا الرادار الحركات الصغيرة التي تحدث حول الهاتف، ويقوم بالجمع بين خوارزميات نظام التشغيل الفريدة، والمستشعرات المتقدمة، ثم يتعرف على الإيماءات حينما تكون قريبا.

وأكدت غوغل أن هاتف "بيكسل 4" سيدعم تقنية التعرف على الوجه على غرار هواتف آيفون، وأوضحت أن أن تقنيتها ستكون مختلفة، لأن الهواتف الأخرى تطلب منك رفع الجهاز بطريقة معينة، إلى جانب عدم وجود اختلاف في الشكل مثل لبس نظارة، والانتظار حتى يتم فتحه، ثم التمرير للوصول إلى الشاشة الرئيسية.

وفي المنحى نفسه ستقوم تقنية التعرف على الوجه في الهاتف بمعالجة صورك عبر شريحة الأمان (Titan M)، وتبعا لذلك، لن تنتقل بيانات الصورة خارج هاتفك أبدا، ولا يتم حفظها أو مشاركتها مع خدمات غوغل الأخرى.

وكشفت غوغل عن تصميم جديد للكاميرا الخلفية في شكل نتوء مربع يضم أكثر من عدسة. ولدى التدقيق يظهر أن النتوء يحتوي على أكثر من عدسة إلى جانب "فلاش" بالأسفل مع وجود مستشعر على يمينه.

في غضون ذلك، يرتقب أن تكون سلسلة هواتف "بيكسل 4" من أول الهواتف التي تعمل على أحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد Android Q، والذي يدعم العديد من الميزات الجديدة.