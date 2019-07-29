ويهدف الاجتماع الوزاري الذي استضافته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، التي عينها رئيس الوزراء بوريس جونسون في المنصب الأسبوع الماضي، للتركيز على التهديدات الجديدة وسبل التعامل مع "الفرص والمخاطر" الناجمة عن التقنيات الجديدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة البريطانية قولها في بيان، إن الاجتماع تناول موضوعات معينة بينها الأمن الإلكتروني والتشفير و"الأضرار الإلكترونية".

وأضافت: "المملكة المتحدة قائدة عالمية في مسائل الأمن الوطني وحماية الأطفال، ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا المقربين على مواجهة التحديات المشتركة".

وحسبما أفادت باتيل، سيحضر مشاركون حكوميون في مرحلة ما اجتماعا لبحث "التصدي للاستغلال والإيذاء الجنسي للأطفال عبر الإنترنت" سيشمل مناقشات مع فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت.

وأحجم ممثلون عن شركات التواصل الاجتماعي العام الماضي عن قبول دعوات حكومية للمشاركة في نفس المؤتمر الذي يعقد سنويا، لكن فيسبوك قالت إنها ستحضر اجتماع هذا الأسبوع.

وسيحضر وزراء الأمن بدول تحالف (العيون الخمس)، الذي يضم بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، جلسات المؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء.

وتحالف "العيون الخمس" منبثق عن تحالف سري يعود لأيام الحرب العالمية الثانية بين فرق بريطانية وأميركية مختصة بالتشفير وفك الشيفرات.