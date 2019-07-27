وقد اختبرت الشركة المملوكة لمجموعة "فيسبوك" الخدمة على أكثر من مليون شخص خلال العام الماضي، لكنها علقت إطلاقها تجاريا بانتظار الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الهند.

وقال ويل كاثكارت الرئيس العالمي للشركة في بيان إن خدمة الدفع الجديدة "ستجعل إرسال أموال لشخص ما على واتساب بالسهولة عينها كإرسال رسالة".

وأضاف "نتحرّق لتقديم هذه الخدمة لمستخدمينا في سائر أنحاء الهند هذا العام".

وستصبح الهند تاليا أول دولة تشغل فيها "واتساب" خدمتها للدفع، لكن كاثكارت لم يكشف ما إذا كانت السلطات الهندية قد أعطت موافقتها النهائية.

وأشار إلى إن هذه الخدمة ضرورية لتسريع الاندماج بالنظام المالي في الهند وإدخال عدد أكبر من الناس في عالم الاقتصاد الرقمي الذي يحقق نموا سريعا.

وتعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم، إذ يستخدم عشرات الملايين من سكانها الإنترنت لإجراء معاملاتهم المالية.

وستتنافس الخدمة الجديدة من "واتساب" فور إطلاقها خدمات أخرى للدفع الرقمي بينها "غوغل باي" و"أمازون باي".