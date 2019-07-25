وقالت سامسونغ إن النسخة المحسنة من "غالاكسي فولد" ستكون جاهزة للإطلاق في "أسواق محددة" ابتداء من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى إنها أجرت عددا من التحسينات على تصميم الهاتف، بما في ذلك "تعزيزات إضافية".

وكانت سامسونغ أطلقت "غالاكسي فولد"، الذي يقدر ثمنه بنحو 2000 دولار، في فبراير الماضي مصحوبا بضجة كبيرة، حيث بشر هذا الهاتف القابل للطي ببدء عصر جديد من تصميم الهواتف الذكية، وفقا لما ذكره موقع "ماشابل" المعني بأخبار التقنية.

غير أن الشركة، عندما قامت بتوزيع الأجهزة على الصحفيين في أبريل، سارع العديد من الأشخاص المعنيين بمراجعة الهاتف إلى الإبلاغ عن مشكلات خطيرة في الجهاز، وعلى الفور وضعت الشركة الجهاز على رف الانتظار، وانتشرت شائعات عن عيوب في التصميم والإصلاحات المخطط لها منذ ذلك الحين.

لكن الشركة تقول الآن إنها نفذت سلسلة من "التحسينات على التصميم والهيكل" على الهاتف القابل للطي، ومن بين هذه التحسينات والتعديلات عليه، وفقا لسامسونغ، تم تمديد الطبقة الواقية العليا لشاشة "إنفينيتي فليكس" إلى ما وراء الإطار، مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من بنية العرض ولا يقصد إزالتها.

ويتميز الجهاز المحسن بتعزيزات إضافية لحمايته بشكل أفضل من الجسيمات الخارجية مع الحفاظ على قابلية الطي، حيث تم تعزيز الجزء العلوي والسفلي من منطقة المفصلات بأغطية حماية إضافية حديثا، كما تم تضمين طبقات معدنية إضافية أسفل الشاشة لمزيد من الحماية لها، بالإضافة إلى تغييرات جديدة على الجهاز من شأنها منعه من الانهيار (العطل المؤقت).