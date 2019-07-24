وتقوم"فيسبوك" منذ أيام عدة بتفكيك مجموعات دردشة طالها هذا الخلل، وإنذار الأهل من إمكانية أن يكون أولادهم قد تواصلوا مع غرباء.

و"مسنجر كيدز" هي النسخة المخصصة للأطفال من تطبيق "فيسبوك" للدردشة بلا إعلانات ترويجية أو صفقات مالية. وقد أطلقت في أواخر العام 2017 في الولايات المتحدة وفي 2018 في بلدان أخرى. وهي موجّهة إلى الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة، علماً أنه يحظر على من هم دون الثالثة عشرة من العمر استخدام "فيسبوك".

ويتحكّم الأهل بهذا التطبيق ويوافقون على المعارف ويتعذّر على الأطفال البحث عن أصدقاء عبره.

وأفادت إدارة "فيسبوك"، "أبلغنا مؤخراً بعض أهالي مستخدمي +مسنجر كيدز+ بخلل تقني رصدناه يطال عدداً محدوداً من مجموعات الدردشة".

وكان موقع "ذي فيرج" المتخصص في التكنولوجيا قد كشف عن هذا الخلل، مشيراً إلى أن الشركة لم تتكبّد عناء الإفصاح رسمياً عنه، مكتفية بإبطال المجموعات المعنية وإبلاغ الأهالي.

وكانت "فيسبوك" قد تعهّدت وقت إطلاق "مسنجر كيدز" بتوفير تطبيق آمن للأطفال كي يتسنّى لهم التواصل مع أصدقائهم تحت رقابة أهلهم، بدلا من تصفّح الإنترنت بلا حماية، وتعرّضهم لخطر التواصل مع أصحاب النوايا السيئة.