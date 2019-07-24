لكن دراسات عدة تشير إلى دور العائدات الغذائية السيئة في تعرض الأشخاص لارتفاع الكوليسترول الضار، الأمر الذي قد يؤذي صحة القلب ويصل إلى تهديد الحياة.

ويركز الأطباء على أهمية التوعية بالنظام الغذائي الصحي، نظرا للأثر الذي يتركه على حياة البشر، وذلك بالمحافظة على مستويات طبيعية من الكوليسترول.

وينصح الذين يتناولون اللحوم الحمراء والوجبات السريعة، التي تزيد الكوليسترول، بإيجاد بدائل صحية تحد من هذا الخطر، ومنها:

1. الشوفان.

2. سمك السلمون.

3. الأفوكادو.

4. زيت الزيتون.

5. الخضراوات والفواكه مثل التفاح والفاصولياء.