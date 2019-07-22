وقالت الشركة السويدية مصنعة السيارات، الاثنين، إن السيارات المتضررة هي محركات لترين و4 لترات سلندر ديزل، المصنعة بين 2014 و2019 في الموديلات التالية: إس60، إس 80، إس90، في40، في60، في70، إكس سي60، وإكس سي90.

وأضافت فولفو أن مدخل المحرك متعدد العناصر مصنوع من البلاستيك ويمكن أن يذوب بسبب تغيرات الحرارة.

وصرح المتحدث ستيفان إلفستروم لوكالة الأخبار السويدية "تي تي" بأن الشركة لاحظت في تحقيقاتها "أن هذا أدى إلى حريق السيارة في بضع حالات".

ولم ترد أنباء عن إصابات أو حوادث مرتبطة بالعيب.

يذكر أن مجموعة "تشيغ يانغ جيلي القابضة" في الصين تملك سيارات فولفو منذ عام 2010.