وأقبل المستخدمون حول العالم على تحميل التطبيق لتتاح لهم رؤية ما ستصبح عليه أشكالهم وهم في سن الشيخوخة.

ويعتمد التطبيق على خاصية الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر.

وأوضح مؤسس التطبيق، الروسي يوروسلاف غونشاروف، أن المنصة تعتمد على شبكات عصبية حتى تقوم بتعديل الصورة، لكن مع الإبقاء عليها في هيئة واقعية وقريبة من الأصل.

وبالرغم من النجاح الهائل الذي حققه "فيس آب"، فإنه أثار مخاوف تتعلق بخصوصية مستخدميه، إذ تقول سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق، إن من حقه استخدام صور وبيانات المستخدمين لأغراض تجارية.

وتعليقا على هذان قال غونشاروف إن التطبيق لا يشارك بيانات المستخدمين مع أي طرف ثالث، لافتا إلى انه بإمكان المستخدمين التقدم بطلب لمسح بياناتهم من "سيرفر" التطبيق.

وأشار موقع "ذا نيكست ويب" التقني إلى أنه يمكن القيام بذلك من خلال خطوات بسيطة، هي:

فتح التطبيق على الهاتف، وبعدها النقر على الإعدادات (Settings)، ثم الدعم (Support)، وبعدها "الإبلاغ عن ثغرة" (Report a bug).

وعند الإبلاغ غن الثغرة، يجب أن يحمل عنوان الطلب "الخصوصية" (Privacy)، وفي محتوى الطلب يجب كتابة "طلب إزالة البيانات" (request the data removal).

يشار إلى أن إزالة البيانات لا يتم على الفور، وإنما يستغرق بعض الوقت.