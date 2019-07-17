وبحسب ما نقل موقع "شوسن إلبو" الكوري الجنوبي، فإن لون الأسنان يتأثر باحتساء الشاي والقهوة، ويتفاقم هذا الخطر في حالة الإكثار من المشروبين المكيفين.

ويحصل هذا الضرر، لأن مادة "التانين" الموجودة في كل من الشاي والقهوة، تستطيع أن تلتصق بالسن ثم تؤدي إلى إفقاده اللون الأصلي.

ولا تقتصر مضار هذه المادة على اللون فقط، بل تؤدي إلى أضرار عامة في الأسنان، بسبب تحفيز البكتيريا داخل الفم والتسبب بتآكل ما يعرف بـ"المينا" وهي الطبقة السطحية الواقية للسن.

وينصح الخبراء بالإكثار من تنظيف الأسنان، كأن نقوم بذلك مرتين في اليوم الواحد على الأقل، فيما دأبت الأغلبية على التنظيف قبل أن يخلدوا للنوم فقط.

وتحث النصائح الطبية، على غسل الأسنان بعد شرب القهوة والشاي متى ما كان الأمر ممكنا، أما الحيلة الأخرى فهي خلط القهوة مع بعض الحليب، وعدم احتسائها وهي سوداء بالكامل.

لكن تنظيف الأسنان، على نحو منتظم، لن يمنع إصابتها بالاصفرار، لأن هذه الأمر سيحصل لا محالة، إلا أنه سيقلل مرات الذهاب إلى طبيب الأسنان لأجل حصص التبييض.