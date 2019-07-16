وورد في بيان صادر عن الجمعية الفلكية الملكية (راس) في لندن "ستتاح رؤية الخسوف في إفريقيا وجزء كبير من أوروبا وآسيا والشقّ الشرقي من أميركا الجنوبية والجزء الغربي من أستراليا".

ويحدث الخسوف عند اصطفاف الشمس والأرض والقمر، فيحجب ظلّ الأرض القمر، وسيحتجب القمر جزئيا الثلاثاء، إذ "سيغطّي الظلّ حوالى 60 في المئة من الجزء المرئي من القمر"، بحسب الجمعية الفلكية الملكية.

وسيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 20:01 بتوقيت غرينيتش ليبلغ ذروته عند الساعة 21:30، قبل أن ينتهي عند الساعة 22:59.

ويمكن متابعة هذه الظاهرة الفلكية بالعين المجرّدة. ومن شأن استخدام النظّارات والمناظير والتلسكوبات أن يجعل المشهد أكثر رونقا، شرط أن تكون الأحوال الجوية مؤاتية.