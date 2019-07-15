وأشارت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على تويتر إلى أن "موعد الإطلاق الجديد سيتم إعلانه في وقت لاحق".

وكان من المقرر إطلاق "تشاندريان 2" في الساعة 09.21 مساء بتوقيت غرينتش أو الساعة 02.51 بالتوقيت المحلي في أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيدا على الإطلاق حسب وصف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

ومشروع "شاندرايان 2" هو ثاني مهمة قمرية للهند التي سبق لها أن وضعت مسبارا في مدار حول القمر خلال مهمة "شاندرايان 1" قبل 11 عاما، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتميز البرنامج الفضائي الهندي في السنوات الأخيرة بمواءمته بين طموحات كبيرة وتكاليف محدودة، مع نفقات تشغيلية أدنى بكثير من الوكالات الأخرى، فضلا عن تقدم متسارع الوتيرة.

وتعتزم "إيسرو" إرسال طاقم من ثلاثة رواد إلى الفضاء، في أول رحلة مأهولة لها بحلول العام 2022، ويعمل علماؤها على تطوير محطتها الفضائية الخاصة المرتقبة في العقد المقبل.