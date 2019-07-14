ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لهواوي في الولايات المتحدة في وتشروي تكنولوجيز، التي توظف نحو 850 شخصاً في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

وذكر مصدر للصحيفة أن التسريحات قد تشمل المئات. وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم، ومواصلة العمل في الشركة.

وأضافت وول ستريت جورنال أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريباً عن إلغاء المزيد من الوظائف.

وامتنعت هواوي عن التعقيب حين اتصلت بها رويترز.