وأظهرت صور نشرتها وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، عبر موقعها الإلكتروني، صاروخ بروتون - م ينطلق بنجاح بعد المحاولة الثالثة من قاعدة بايكونور في الموعد المحدد حاملا التلسكوب "سبيكتر آر جي".

وكان الإقلاع مقررا في بادئ الأمر في 21 يونيو، لكنه أرجئ بسبب مشكلة في البطارية إلى 12 يوليو، ثم أخيرا حتى السبت.

وهذا التلسكوب المطور بالتعاون مع ألمانيا هو مرصد فضائي سيتيح إطلاقه استبدال التلسكوب سبيكتر-آر المسمى "هابل الروسي" والذي أعلنت وكالة الفضاء الروسية فقدان السيطرة عليه في يناير.

وقد أطلق "سبيكتر - آر" سنة 2011 خصوصا لمراقبة الثقوب السوداء والحقول المغناطيسية.

وستكون مهمة خلفه مراقبة الفضاء وأيضا "إكمال خريطة العالم" بحسب "روسكوسموس".

وكان قطاع الفضاء الروسي، مفخرة البلاد تاريخيا، قد شهد سلسلة انتكاسات في السنوات الماضية من دون أن يحد ذلك من الطموحات الوطنية الكبيرة في غزو الفضاء.