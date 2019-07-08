وتظهر حركة المجرة في سماء الجبل من الجهة الجنوبية الشرقية وتمتد من الغرب والشرق، وتُرى قريبة في أوائل الليل، وفي الربيع تكون غير واضحة.

أما فترات الصيف فهو موسم ظهورها، وتتفاوت في كثافتها وسمكها ووضوحها بين الليلي وترى ممتدة من الأفق في بياض يشبه السحابة الرقيقة المضيئة في السماء.

ويعد جبل رال الذي يقع على بعد 70 كلم جنوب شرق محافظة الوجه من أهم المعالم الطبيعية بالمحافظة، وكان فيما مضي منطقة إستراتيجية مهمة وممرا للحجاج ضمن ما يعرف قديما بدرب الحج المصري.

وأهم ما يميز هذا الجبل إضافة إلى كونه متنزها لأهالي المحافظة حاليا، ظهور حركة المجرات في سمائه في جميع ليالي السنة بأجزاء منها، في منظر تتجلى فيه إبداعات الخالق.

وتزخر منطقة تبوك بالعديد من الجبال التي تمثل في تضاريسها ومواقعها معالم سياحة تضاف إلى المعالم الأخرى الأثرية والشواطئ والجزر لتشكل في مجملها إرث وثقافة المنطقة، جعلها ذلك حاضنة لأهم مشاريع الحلم السعودي "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" لتسهم المنطقة مستقبلاً بدور بارز في حركة السياحة والتجارة العالمية.