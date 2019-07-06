وأضاف المصدر أن الهيئة اتخذت قرار الحظر وبدأت بتطبيقه على أرض الواقع.

وكان رئيس هيئة قطاع الاتصالات غازي الجبور قد أوضح في تصريحات صحفية، أن قرار الحجب اتخذ نتيجة للأضرار الاجتماعية التي تسببها اللعبة على المستخدمين.

وأضاف الجبور أن العدائية والإدمان والانعزال، هي أضرار اجتماعية تتسبب بها اللعبة وفقا لدراسات عالمية أكدت ذلك.

ويأتي قرار حظر اللعبة الإلكترونية الشهيرة في الأردن بعد أشهر من قرار مجلس النواب العراقي، بحظرها، معتبرا أنها "تحرض على العنف".

وتحظى لعبة "بابجي" الإلكترونية بشعبية كبيرة جدا، وتستخدم نظام تعدد اللاعبين، حيث يحطون فيها افتراضيا بواسطة مظلات على جزيرة، ويبدؤون بالبحث عن أسلحة ومعدات لقتل بعضهم بعضا والبقاء على قيد الحياة والفوز في المرحلة الأخيرة.

وجرى تحميل اللعبة التي صممتها شركة "بلوهول" الكورية الجنوبية أكثر من 360 مليون مرة حول العالم منذ إطلاقها عام 2017.