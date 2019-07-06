فقد بلغ معدل الخصوبة في تركيا في العام المنصرم 1.99 طفل، وهو معدل يقل عن مستوى الإحلال السكاني المقدر بحوالي 2.10 ، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وأوضحت أن معدل الخصوبة الإجمالي، وهو متوسط عدد المواليد الجدد الأحياء الذين تنجبهم المرأة خلال فترة التكاثر، انخفض العام الماضي مقارنة بما كان عليه في العام 2017، حيث بلغ المعدل نحو 2.07 طفل، بحسب صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية الناطقة بالإنجليزية.

وتوقعت هيئة الإحصاء التركية أن يستمر التراجع الحالي في معدلات الخصوبة في المستقبل ليصبح 1.85 طفل بحلول عام 2050، وهو معدل يقترب من نظيره في أوروبا، حيث بلغ معدل الخصوبة فيها عام 2017 نحو 1.59 طفل بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي.

واضافت الهيئة التركية قائلة "بلغ معدل الخصوبة في العالم عام 1969 نحو 4.8 أطفال لكنه انخفض حاليا إلى 2.5 طفل".

ووفقا للهيئة، فقد بلغ معدل الخصوبة في الدول المتقدمة 1.7 طفل، وفي البلدان النامية والأقل نموا 3.9 طفل.

الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصح الأتراك سابقا بإنجاب المزيد من الأطفال، وقال "ولد واحد سيكبر وحده، لكن ولدين اثنين سيكونان ندين، لذلك يجب أن يكون لديك 3 أولاد على الأقل"، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.

ووفقا للصحيفة فإن الأزواج "يطبقون نصيحة أردوغان بشيء من الاهتمام وفقا للبيانات الحديثة".