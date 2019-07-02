ويلجأ البعض إلى شرب الماء، على عجل، حين يجدون الطعام حارا جدا، لكن هذا الحل ليس هو الأنجع بحسب الخبراء، لأن الحليب هو أفضل سائل يمكن شربه، لمواجهة المذاق الحار.

وبحسب موقع " futurity"، فإن أربعة باحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا، أجروا بحثا لمعرفة أفضل الطرق في مقاومة المذاق الحار، وقال الأكاديمي، جون هايز، المختص في علم الغذاء، إن أناسا كثيرين يستمتعون بما يحدثه الحار لكن هذا الأمر لا ينطبق على الجميع.

وشملت الدراسة، 5 مشروبات، فضلا عن 72 مشاركا يضمون 42 امرأة وثلاثين رجلا، وقام المستجوبون، بشرب سائل يحتوي على مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الأحمر.

وفي مرحلة لاحقة، احتسى المشاركون مشروبات أخرى مثل الماء و"الكولا" والماء الفوار والجعة غير الكحولية والحليب منزوع الدسم، فضلا عن مشروب "الكولايد" وهو عصير يجري تحضيره بمسحوق نكهة الكرز.

وبعد مرحلة الشرب، أجاب المشاركون على أسئلة بشأن درجة الاهتياج التي أحسوا بها، وكشفت النتائج أن كافة المشروبات أحدثت تأثيرا إيجابيا، لكن الحليب كان هو الأفضل على الإطلاق.