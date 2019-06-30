وقال بهات إنه يدرك تماما الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت الإذاعة الأميركية العامة " أن. بي .أر".

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي الذي يواجه المستخدمين قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة" في المكان المخصص لها في الحاسوب.

وقاد بهات الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1996.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصارا بـ" USB" أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسي تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كان هناك طريقة أفضل.

لكن المستخدمين يتحدثون أيضا عن مشكلات أخرى لم يتطرق إليها مخترع هذه الأداة، مثل عدم تعرف الحواسيب عليها، والعجز عن إضافة ملفات جديدة إليها، فضلا عن احتمال نقلها للفيروسات الضارة.