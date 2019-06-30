وبدأت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "قافلة إلى كندا" رحلتها من مدينة مينابوليس في ولاية مينيسوتا يوم الجمعة، وتوقفت عند صيدلية في مدينة لندن بإقليم أونتاريو الكندي السبت، لشراء عقار يعالج مرض السكري من النوع الأول.

وقالت نيكول سميث-هولت العضو في المجموعة إن عدد المشاركين في الرحلة يصل إلى 20 شخصاً تقريباً.

وقالت إن ابنها توفي في يونيو 2017 وعمره 26 عاماً لاضطراره لتجزئة جرعة الأنسولين بسبب سعرها المرتفع.

وهذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها سميث-هولت في مثل هذه الرحلة.

وكانت المجموعة قد دخلت كندا في مايو لنفس الغرض. وقالت سميث-هولت إن أميركيين توجهوا في السابق إلى بلدان مثل المكسيك وكندا للحصول على أدوية أقل سعرا ويواصلون القيام بذلك.

وذكرت دراسة في يناير أن متوسط تكلفة الأنسولين سنوياً في الولايات المتحدة زاد للضعف تقريباً عام 2016 إلى 5705دولارات من 2864 دولاراً في 2012.

وقال كوين نيستروم المسؤول عن مينيسوتا في منظمة (تي.1انترناشونال) في مايو على تويتر إن سعر قنينة الأنسولين في الولايات المتحدة يسجل 320 دولاراً بينما يباع نفس العلاج في كندا تحت اسم مختلف بسعر 30 دولاراً فقط.