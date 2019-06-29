وأوضحت المنظمة الحكومية في بيان أنها حددت أن 57 إيطاليا قاموا بتحميل تطبيق "هذه حياتك الرقمية" من خلال الولوج لحساب فيسبوك، ونتيجة لذلك، حصل التطبيق على بيانات حوالي 215 ألف مستخدم إيطالي.

لكن المنظمة قالت إنه لم تنقل أي بيانات فعليا لكيمبريج أنيليتيكا، وهي شركة للاستشارات السياسية وجمع البيانات ومتوقفة عن العمل الآن.

وقالت شركة فيسبوك في بيان إنها تركز على حماية خصوصية الناس، وستراجع قرار المنظمة المراقبة "وتستمر في المشاركة بشكل بناء مع وضع مخاوفها في الاعتبار."

كانت شركة مراقبة حماية البيانات البريطانية قد خلصت إلى أن كامبريدج أناليتيكا قد قامت بجمع بيانات من فيسبوك بشكل غير مناسب لمساعدة حملة دونالد ترامب الرئاسية الناجحة في 2016.