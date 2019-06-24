ويأتي برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عام 2017، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء، أن التصميم تم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب, ويعكس إبداع وقدرات الشباب الإماراتي، ومساهمتهم في صنع مستقبل وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها الرائدة في مجال الفضاء.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: "سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في تصميم شعار أول مهمة إماراتية عربية لمحطة الفضاء الدولية، بمشاركة الشباب الإماراتي المبدع".

وأضافت المزروعي، أن الاعتماد على الشباب الإماراتي في تصميم الشعار يدل على ثقة واهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر للشباب في شتى المجالات والتخصصات. الأمر الذي أسهم في أن يصبح شباب الإمارات مثالاً عالمياً يحتذى به في الريادة والإبداع والتفوق.

وقالت: "نحن في دولة الإمارات، دائما نراهن على دور الشباب المحوري وإبداعاتهم وابتكاراتهم في تحقيق أهداف ورؤية القيادة الرشيدة وتحويلها إلى تطبيق على أرض الواقع".

وتابعت: "تهدف مساهمة الشباب الإماراتي في تصميم شعار أول مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية، هذه المهمة التي سترفع العلم الإماراتي عالياً في الفضاء، إلى خلق هوية إبداعية مميزة تعبر عن الريادة الإماراتية في مجال الفضاء، وعن الثقافة والتراث الإماراتي."

وقال رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء حمد عبيد المنصوري: "يجسد شعار المَهمة طموح المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء، خاصة أنه آمن بقدراتهم واهتم بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة هذا القطاع ، وكانت لديه، طيب الله ثراه، رؤية بعيدة المدى لقطاع فضاء إماراتي. سيحمل هزاع المنصوري "طموح زايد" معه إلى الفضاء، مرتدياً الشعار على كتفه خلال هذه المهمة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية والتي ستكون حدثاً يفتخر به كل إماراتي وكل عربي".

وأضاف: "يأتي تعاون المركز مع المؤسسة الاتحادية للشباب في إطار رؤيتنا المشتركة لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في مختلف القطاعات وتوفير البيئة الملائمة لهم للابتكار والإبداع، حيث نعمل في المركز وفق استراتيجية متكاملة لتشجيع الشباب المواطن على الإبداع والابتكار."

من الجدير ذكره أن شعار المهمة سيرافق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يحظى بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويُعتبر هذا الصندوق، الذي أطلق في عام 2007، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.