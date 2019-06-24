وأضافت الصحيفة أن مركبة الفضاء كيوريوسيتي اكتشفت كميات كبيرة جدا من غاز الميثان الذي يمكن استخراجه من الرواسب الجيولوجية حيث يكون مصاحبا لأنواع الوقود الهيدروكربوني الأخرى، كما يمكن الحصول عليه من مصادر صناعية.

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف أثناء إجراء قياسات على المريخ مؤخرا، مما دفع العلماء إلى إلغاء مهمتهم، وتخصيص مركبة الفضاء كيوريوسيتي لمهمة اكتشاف الغاز.

وبحسب نيويوك تايمز، فقد اكتشفت مركبة الفضاء 21 جزءا من مليار جزء من الميثان في أجواء المريخ، أي ثلاثة أضعاف ما تم العثور عليه خلال قياسات 2013.

ويحظى هذا الاكتشاف بأهمية خاصة لأنه قد يشير إلى وجود حياة على سطح الكوكب الأحمر.