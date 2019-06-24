وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن فريقا أمضى 3 أسابيع لاستكشاف مستوطنة قديمة، تعرف باسم "المدينة البيضاء"، في غابة موسكيتيا المطيرة، ووجدت مركزا متنوعا للحياة البرية، بما في ذلك مئات الأنواع من الفراشات والخفافيش والزواحف.

وأعاد العلماء اكتشاف 3 أنواع يعتقد أنها لم تعد تعيش في هندوراس، هي الخفافيش شاحبة الوجه، وثعبان الشجرة المرجانية، وخنفساء النمر، التي تم تسجيلها فقط في نيكاراغوا، ويعتقد أنها انقرضت.

وقال مدير برنامج التقييم السريع التابع للمنظمة الدولية لحفظ الأنواع تروند لارسن، إن فريق العلماء "صُدم" لاكتشاف مثل هذه البيئة الغنية بالأنواع النادرة.

وأضاف أن "المدينة البيضاء" واحدة من المناطق القليلة المتبقية في أميركا الوسطى، حيث لا يزال النظام البيئي سليما ويسير بشكل طبيعي.

اكتشف البرنامج أيضا 22 نوعا لم يتم تسجيلها من قبل في هندوراس، مثل الببغاء الأخضر الكبير المهدد بالانقراض، والأسماك التي يعتقد الباحثون أنها غير مسجلة.

وإجمالا، اكتشف العلماء 246 نوعا من الفراشات، و30 نوعا من الخفافيش، و57 نوعا من البرمائيات والزواحف في "المدينة البيضاء"، فيما أشار لارسن إلى أن تنوع الحياة البرية في المنطقة وضعها على رأس أولويات برامج الحفاظ على البيئة.