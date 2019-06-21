وكشف موقع "فايس" الثغرة التي أصابت بعض الحسابات، عندما أبلغ مستخدمون أنهم تلقوا لتنبيهات تكشف الشخص الذي يلغي متابعتهم.

وأكد متحدث باسم تويتر وجود الثغرة بالفعل، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على التوصل لحل تقني.

يشار إلى أن الثغرة لم تصب إلا عددا محدودا من مستخدمي تويتر.

وتصدر "تويتر" أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما لجمع المعلومات الخاصة بالتغطيات الإعلامية من قبل المراسلين الصحفيين في دراسة أعلنت نتائجها، الخميس.

وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 300 صحفي، أن "تويتر" جاء في المركز الأول بمعدل 48 بالمئة من المراسلين حول العالم، مقارنة بـ29 بالمئة بالنسبة لمن يستقون معلوماتهم من "فيسبوك" أو "إنستغرام".

وأظهرت الدراسة أن "تويتر"، في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية واللاتينية، هو المنصة الأكثر مساهمة في تقديم المعلومات للمراسلين الصحفيين.