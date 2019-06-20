ورغم ما ذكره موقع "أفيشن 24" البلجيكي بشأن استعراض هذه المقاعد ضمن معرض باريس الجوي، الأربعاء، فإن الشركة سبق أن عرضت ذات المقاعد في وقت سابق.

وتصف الشركة المصنعة المقعد الذي يحمل اسم "سكاي ريدر 2.0" بـ"المقعد المبتكر"، قائلة إن تصميمه يتيح زيادة عدد الركاب بنسبة 20 بالمئة، مما يعمل على تخفيض كلفة السفر بالنسبة للراكب وزيادة أرباح شركات الطيران.

وعلاوة على ذلك، يقل وزن "سكاي ريدر 2.0 " بنسبة 50 بالمئة عن مقاعد الدرجة الاقتصادية (السياحية)، كما أن بساطة تكوينه يعني توفير الحد الأدنى من تكاليف الصيانة.

ونقل "أفيشن 24" عن الشركة قولها: "يعد سكاي ريدر 2.0 بمثابة واجهة جديدة لتذاكر منخفضة التكلفة، ويوفر إمكانية السفر لمن لا يستطيع تحمل النفقات".

ووضعت "أفيونتيريرز" خطة لزيادة درجات السفر، فأضافت فئة الدرجة السياحية الأساسية لضم مقاعد "سكاي ريدر 2.0" إلى جانب درجة رجال الأعمال، والدرجة الاقتصادية، والاقتصادية المميزة.

وتمتلك الشركة المصنعة بعضا من التصاميم الفاخرة للدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية المميزة.