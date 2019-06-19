وظهر النمر الذي تعرض لتعذيب وهو مقيد من رأسه، فوق منصة تقل مساحتها عن المتر المربع الواحد، ولا يستطيع الحيوان أن يتحرك سوى بشكل دائري ومحدود.

وقال معلقون إن الحيوان معروض في حديقة حيوانات بجزيرة بوكيت التايلاندية، حتى يمكن السياح من التقاط صور بجانبه.

ويتم الإبقاء على الحيوان مقيدا، في هذه الوضعية المهددة لحياته لنحو 22 ساعة يوميا، في حين يدفع السائح الذي يلتقط صورة على مقربة منه مبلغا يقارب العشرة دولارات.

ولا يستطيع النمر، أن يرفع رأسه بشكل سليم، ويضطر إلى الدوران حول نفسه، حسب مقطع فيديو حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل.

وطالبت منظمات حقوقية بوقف العرض، وإغلاق الحديقة التي لم تراع حقوق الحيوان.

وذكرت مصادر في الحديقة، أن الحيوان لا ينال سوى ساعتين فقط من الراحة بشكل يومي، وهو ما اعتبر غير كاف.

وتنتقد منظمات حقوقية، باستمرار، أنشطة سياحية في آسيا، بسبب إساءة بعض الحيوانات مثل الأسود والفيلة والنمور، لأجل تسلية الزوار.

ولا تحظى بعض الحيوانات بالطعام الكافي، كما أنها تجبر على الحركة لمدة طويلة، وبعيدا عن نمط العيش الحر الذي تعتاده في البرية.