وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن هذا النوع الجديد من القطط يمتاز بحجم أكبر، مقارنة بالقطط الأخرى، كما أن له أذنين أكثر عرضا.

ويصل طول القط الواحد في الجزيرة الإيطالية إلى 90 سنتمترا، أي من الرأس وحتى آخر الذيل، وتمتاز بشوارب قصيرة وأسنان متينة.

ومن العلامات التي تميز هذا القط الكورسيكي الفريد، وجود بقع ملونة شبيهة بالخاتم على منطقة أعلى القدم.

وقال المسؤول في المكتب الوطني للصيد والحياة البرية بيير بينديتي، إن هذا القط كان معروفا في المنطقة لكن لم يجر تحديده علميا.

وعزا الباحث عدم معرفة الكثيرين بهذا القط، إلى كونه حيوانا يميل إلى التخفي، كما أنه ينشط بشكل أكبر خلال فترة الليل.

وأضاف أن هذه المميزات في الشكل، هو الذي دفع إلى إطلاق اسم "القط الثعلب" على الحيوان.

ويوجد 16 قطا فقط من هذا النوع في جزيرة كورسيكا التي تقع إلى الغرب من إيطاليا، وتبذل هيئات البيئة جهودا في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على بقائها.