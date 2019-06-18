وفوجئت عائلة في ولاية نورث كارولينا، بأن ابنتها البالغة من العمر 17 سنة تأخرت في الخارج، ولم تعد إلى البيت على الرغم من حلول المساء.

وحين حاولت الأم أن تتصل بابنتها المراهقة، لم تتلق أي جواب، وعندها، أدركت أن أمرا خطيرا قد حصل، ما دامت ماكي سميث، غير قادرة على التجاوب.

وبعد فشل محاولات الاتصال الهاتفي، لجأت الأم إلى تطبيق "اعثُر على أصدقائي" Find My Friends، الذي يتيح لمن يستخدمه أن يحدد المكان الذي يوجد فيه أصدقاؤه، لكن شريطة أن يكونوا موافقين على ذلك.

وحين اطلعت الأم على موقع الابنة، انتقلت بسرعة إلى المكان، ووجدت أن "المختفية" كانت في سيارة محطمة من جراء حادث انزلاق على الطريق بسبب المطر.

وظلت الابنة عالقة في المركبة، ولم تستطع أن تمسك بهاتفها حتى تتواصل مع الناس في الخارج.

وقالت الابنة إنها سعيدة بالعثور عليها، لأنها كانت ستهلك لو ظلت في السيارة بين الشجر، ونصحت الفتيات بأن يستفدن من التطبيق، لأنه قد يكون حاسما في حالات كثيرة.