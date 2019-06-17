وخلال حديثه في معرض باريس الجوي لعام 2019، قال مدير ناسا، جيم بريدنشتاين، إن الوكالة "لن تخشى المخاطرة، وستثبت التكنولوجيا الخاصة بها، وسننقلها إلى المريخ".

وأضاف "الآن سنعود إلى القمر. وهذه المرة عندما نذهب إلى القمر، لدينا نواة من رواد فضاء أصحاب مؤهلات عالية. منذ خمسين عاما، أطلقنا عليها اسم أبولو. يحدث ذلك تماما عندما يكون لأبولو أخت توأم، اسمها هو أرتميس، وتصادف أنها آلهة القمر، وهذه المرة، عندما نذهب إلى القمر، نحن ذاهبون بشكل مستدام، سنذهب مع هذا النواة المتنوعة للغاية والمؤهلة تأهيلا عاليا، وتضم نساء، لذلك بموجب برنامج سمي على اسم الأخت التوأم لأبولو، سنرسل الآن نساء إلى القمر لأول مرة"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وكان "أبولو" اسم برنامج تابع لوكالة ناسا، نجح في أول هبوط على سطح القمر قبل 50 عاما.

وأرسلت ناسا 12 رجلا إلى سطح القمر، في أكثر من 6 بعثات لأبولو.

وترغب وكالة الفضاء في أن يعكس المراقبون على سطح القمر فيلق رواد الفضاء الأكثر تنوعا، وبالتالي أطلقوا عليه اسم أخت أبولو.

من جانبه قال وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالاستثمار في صناعة الطيران لديها.