وقال بوشهري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل الحمل الكهربائي خلال اليوم جاء بزيادة قدرها 5ر3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، "وهذا متوقع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واحتياج المستهلكين لاستخدام أجهزة التكييف في المنازل وجميع مرافق الدولة".

وشدد على أن هذه الزيادة القياسية في معدل استهلاك الكهرباء لا تشكل خطرا إذ أن الشبكة الكهربائية في الكويت مستقلة، موضحا أن "قدرة الكويت على إنتاج الطاقة المركبة في جميع المحطات تصل إلى 18 ألف ميغاوات".

ونوه بوشهري، أن "الكويت تمتلك فائض كهربائي، وأن إنتاج الكهرباء يغطي الاستهلاك" داعيا جميع المستهلكين إلى "الاستمتاع بالخدمة بقدر الاحتياج الحقيقي من خلال الترشيد".