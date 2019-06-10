ويبدو أن صيف 2019 سيكون مختلفا عن فصول الصيف في الأعوام السابقة؛ حيث شهدت بداياته ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، خاصة في الكويت التي سجلت، السبت، أعلى درجة حرارة في العالم.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، قوله إن درجة الحرارة بلغت 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي الكويت، ظهر السبت.

وفي السعودية، سجلت درجات الحرارة في محافظة المجمعة مع بدايات دخول الصيف إلى 55 درجة مئوية.

أما العراق، فقد سجلت محافظة ميسان جنوبي البلاد رقما قياسيا جديدا بأعلى درجة حرارة على وجه الأرض، الجمعة، حيث بلغت 55.6 درجة مئوية.

وذكر موقع "طقس العرب" أن دول الخليج العربي تعاني مناخا شديد الحرارة، حيثُ تلامس حاجز 50 درجة على المناطق الداخلية للكويت وشرق السعودية وجنوب العراق.

كما يسود طقس حار في كل من قطر والبحرين والإمارات، مع ارتفاع بنسب الرطوبة السطحية، مما يزيد الشعور بالأجواء الحارة.

ولا تختلف حالة الطقس في دول المغرب العربي، حيث تسيطر موجة حارة على كل من تونس و ليبيا، مع نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للغبار والأتربة.