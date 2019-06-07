وقال المدير التقني للمركز الوطني للأمن الإلكتروني، إيان ليفي، إن "هواوي شركة تصنع أشياء مختلفة جدا عن نظيراتها الغربية.. هذا الأمر يعود في جزء منه إلى سرعة نموهم وجزء منه قد يكون ثقافيا".

وأضاف: "ما خلصنا إليه نتيجة لذلك، هو أن الأمن أسوأ وعلينا أن نتصدى لذلك".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على "هواوي"، أكبر منتج لمعدات شبكات الهواتف المحمولة في العالم، وحاولت منعها من شراء المنتجات الأميركية، مؤكدة أنها ستحد من تبادل المعلومات مع الحلفاء الذين سيستمرون في استخدام تقنيات الشركة الصينية.

وكان مجلس الأمن القومي البريطاني قد قرر في أبريل الماضي، منع "هواوي" من التعامل مع الأجزاء الأساسية لشبكة الجيل الخامس، والسماح لها بدخول مقيد للأجزاء غير الأساسية.

وتعهد عملاق الاتصالات الصينية، بإنفاق أكثر من ملياري دولار لعلاج المشاكل، لكن الشركة حذرت أيضا من أن تحقيق نتائج ملموسة قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.