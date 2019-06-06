وبينما قامت جامعتا "ستانفورد" و"ديوك" بإزالة مجموعات بيانات التعرف على الوجه الخاصة بها، تم عرض التقنية في معرض بمقاطعة فوجيان في الصين.

وقد تم نشر قاعدة البيانات، المعروفة باسم MS Celeb، في عام 2016، ووصفتها الشركة بأنها أكبر مجموعة من بيانات التعرف على الوجه المتاحة للجمهور في العالم.

وتحتوي المجموعة على أكثر من 10 ملايين صورة لنحو 100 ألف شخص، لم يُطلب منهم استخدام صورهم أو الحصول على موافقتهم قبل استخدامها، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية.

وقالت شركة مايكروسوفت إن "الموقع كان مخصصا للأغراض الأكاديمية. لقد تمت إدارته من قبل موظف لم يعد يعمل مع مايكروسوفت، وقد تمت إزالته منذ ذلك الحين".

وذكرت الشركة أنه "تم أيضا سحب مجموعتي بيانات أخريين، بما في ذلك بيانات مراقبة أعدها باحثو من جامعة ديوك، ومجموعة بيانات من جامعة ستانفورد تسمى Brainwash (غسيل الدماغ)".

واستخدمت مجموعة "غسيل الدماغ" لقطات للعملاء في مقهى في أحد أحياء سان فرانسيسكو، وقد تم التقاطها بكاميرات بث حي.

ولم تعلق جامعة ديوك على الحادثة، فيما قالت جامعة ستانفورد إنها أزالت مجموعة البيانات، وأكد متحدث باسمها أن الجامعة "ملتزمة بحماية خصوصية الأفراد سواء في الجامعة أو خارجها".

وكشف عن مجموعات البيانات الثلاث الباحث المقيم في برلين آدم هارفي، الذي يعمل في مجال توثيق مجموعات البيانات وكيفية استخدامها.